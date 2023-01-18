力保个人信息安全，
这很 iPhone。

隐私理念早已
深植 iPhone，
众多强大功能正
竭力保护你的数据安全。
我们这就来了解其中一二。



观看影片

很多 app 都希望获得用户跨网站和跨 app 的活动信息。而在这之前，我们认为必须先获得你的准许。借助 app 跟踪透明度，你可以自行决定是否允许 app 跟踪你的跨网站和跨 app 活动信息。所以，不论你怎么选，选择权都在你手上。



观看影片

健康类的各种 app 和设备可让你深入了解自己那些特别私人的信息，例如从心率到生理周期的方方面面。而在健康 app 中，你可以全权掌握这些信息，包括选择和谁共享。

观看影片

你在网上的浏览活动可能会被跨网站跟踪和采集，用来针对性地推送你广告。iPhone 上的 Safari 浏览器拥有智能防跟踪功能，能帮助拦截广告商对你的跨网站跟踪，让你更安全自在地浏览网页。同时，你还可以通过浏览器工具栏的“隐私报告”，随时查看当前被拦截的跨站跟踪器。

观看影片

用面容 ID 解锁 iPhone 简单又安全。你的面容 ID 数据不仅被加密，还独立储存在 iPhone 本地的安全隔区，并由仅供安全隔区使用的密钥加以保护。如此严密，任何 app、甚至是 iOS，都无法接触到你的数据。

观看影片

照片 app 经过专门设计，能利用面孔识别、场景和物体检测等技术来生成“回忆”、“共享建议”、“为你推荐”等相簿。更重要的是，它能在设备端完成整个操作，不必传送至云端或共享给 Apple。

了解更多隐私新功能

来看一看
新款 iPhone

iPhone 14 Pro

进一步了解

iPhone 14

进一步了解

换成 iPhone
再简单不过

进一步了解

哪款 iPhone
适合你

新款 iPhone 14 Pro

iPhone 巅峰之作

购买

进一步了解

用增强现实看看

新款 iPhone 14

实打实的实力

购买

进一步了解

用增强现实看看

iPhone 13

浑身都出彩

购买

进一步了解

用增强现实看看

iPhone SE

够强够实惠

购买

进一步了解

用增强现实看看

入手新 iPhone
省钱有几招

用 iPhone 11 或后续机型来换购 iPhone 14 或 iPhone 14 Pro，
预计可享 用符合条件的智能手机换购 iPhone 14 或 iPhone 14 Pro，享受折抵优惠*

看看你设备的折抵金额

可享最长 24 个月
免息分期1

通过指定的合作伙伴，你可以选择适合自己的分期付款方案

进一步了解

超值升级
年年用新机

从 Apple 入手新 iPhone 并加购 AppleCare+ 服务计划，购机后 3 至 13 个月内即可升级下一部 iPhone，符合条件还可享原设备零售价格 50% 的折抵优惠2

已加入 iPhone 年年焕新计划？

查询升级换购资格