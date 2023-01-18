观看影片

Safari 智能防跟踪

你在网上的浏览活动可能会被跨网站跟踪和采集，用来针对性地推送你广告。iPhone 上的 Safari 浏览器拥有智能防跟踪功能，能帮助拦截广告商对你的跨网站跟踪，让你更安全自在地浏览网页。同时，你还可以通过浏览器工具栏的“隐私报告”，随时查看当前被拦截的跨站跟踪器。