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很多 app 都希望获得用户跨网站和跨 app 的活动信息。而在这之前，我们认为必须先获得你的准许。借助 app 跟踪透明度，你可以自行决定是否允许 app 跟踪你的跨网站和跨 app 活动信息。所以，不论你怎么选，选择权都在你手上。
健康类的各种 app 和设备可让你深入了解自己那些特别私人的信息，例如从心率到生理周期的方方面面。而在健康 app 中，你可以全权掌握这些信息，包括选择和谁共享。
你在网上的浏览活动可能会被跨网站跟踪和采集，用来针对性地推送你广告。iPhone 上的 Safari 浏览器拥有智能防跟踪功能，能帮助拦截广告商对你的跨网站跟踪，让你更安全自在地浏览网页。同时，你还可以通过浏览器工具栏的“隐私报告”，随时查看当前被拦截的跨站跟踪器。
用面容 ID 解锁 iPhone 简单又安全。你的面容 ID 数据不仅被加密，还独立储存在 iPhone 本地的安全隔区，并由仅供安全隔区使用的密钥加以保护。如此严密，任何 app、甚至是 iOS，都无法接触到你的数据。
照片 app 经过专门设计，能利用面孔识别、场景和物体检测等技术来生成“回忆”、“共享建议”、“为你推荐”等相簿。更重要的是，它能在设备端完成整个操作，不必传送至云端或共享给 Apple。
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